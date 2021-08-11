У Лондоні розглядають апеляцію США щодо екстрадиції Ассанжа

В Америці йому загрожує до 175 років в'язниці.

У Великобританії в середу, 11 серпня, почалися попередні слухання апеляції США на відмову Лондона видати Вашингтону засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Біля будівлі суду в британській столиці пройшла акція прихильників 50-річного австралійця, які закликають його відпустити. Сам Ассанж з'явився в суді вперше за більш ніж 6 місяців.

Суд в Лондоні на початку січня відмовився видати його США, пояснивши, що в разі екстрадиції є ризик здійснення Ассанжем самогубства. Того ж місяця суд відмовився звільнити його під заставу.

У США творця WikiLeaks звинувачують в "найбільшому розкраданні секретної інформації в історії країни". У разі винесення обвинувального вироку йому загрожує до 175 років в'язниці.

Нагадаємо, на початку січня Лондонський суд відмовив владі США в екстрадиції Ассанжа за звинуваченням у порушенні закону про шпигунство. Пізніше суд також відмовився відпустити його під заставу. Суддя зазначив, що я якщо Ассанджа звільнять, він може не прийти на апеляційне засідання щодо його екстрадиції. У лютому США подали апеляцію.

За даними Вашингтона, Ассанж допоміг американському військовослужбовцеві Бредлі Меннінгу (згодом змінив стать і став Челсі Меннінг) отримати доступ до секретних матеріалів, що стосуються військових операцій США в Іраку і Афганістані. В результаті публікації цих матеріалів на WikiLeaks громадськості стало відомо про низку злочинів.

Кілька політиків у Німеччині закликали звільнити засновника WikiLeaks, назвавши процесс у Лондоні "політично мотивованим". Крім того, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор висловив готовність надати йому політичний притулок.

У 2012 році Ассанж сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись арешту за європейським ордером, виданим Швецією на підставі порушеної справи про зґвалтування. Зокрема, він вважав, що Швеція може екстрадувати його в США. Пізніше шведські органи юстиції припинили попереднє розслідування відносно творця WikiLeaks.

У квітні 2019 року Ассанджа заарештувала поліція Великобританії. Поліцейські пред'явили ордер, виданий у червні 2012 року за неявку викривача на судове засідання за повісткою. Засновника WikiLeaks тоді позбавили притулку, посилаючись на порушення міжнародних конвенцій, і дозволили британській поліції зайти у посольство і заарештувати Ассанжа.