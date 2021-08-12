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Біля острова Мілос у Греції затонула туристична яхта

Усіх 17 людей урятували.

Біля острова Мілос у Греції затонула туристична яхта
Фото: twitter.com

В Егейському морі поблизу острова Мілос у Греції затонуло туристичне судно із 17 людьми на борту.

Про це повідомляє місцевий телеканал ERT1.

Подія трапилася за 16 морських миль від порту Мілова.

Згідно з попередньою інформацією, люди, що були на яхті, опинилися у воді.

Місцеві спецслужби запустили рятувальну операцію - на місце інциденту прибули катери берегової охорони, рибальські судна, а також вертольоти ВПС і ВМС Греції.

Фото: twitter.com

За даними Reuters, усі 17 людей, що перебували на судні під британським прапором, врятовані. Всі вони громадяни Греції.

Нагадаємо, у травні 2019-го в Будапешті перекинувся катер з туристами з Південної Кореї. Щонайменше семеро людей загинули.

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