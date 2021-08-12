У Латвії пропонують запровадити обов’язкову вакцинацію депутатів проти ковіду

Депутат Сейму Латвії Кріш'яніс Фелдманіс пропонує запровадити обов'язкову вакцинацію депутатів проти коронавірусу, щоб відновити очну роботу парламенту з вересня.

Про це повідомляє Delfi.

Депутат подав відповідні поправки до закону про управління поширенням COVID-19.

У разі відмови парламентарі будуть самостійно оплачувати тести на ковід. Винятком будуть політики, які перехворіли в останні пів року.

Фелдманіс пояснив, що це допоможе Сейму більш оперативно приймати рішення. До того ж політик вважає, що це буде сигналом для суспільства, що вакцинам можна довіряти.

Нові поправки до закону про управління поширенням інфекції COVID-19 також передбачають право роботодавців звільняти працівників без COVID-сертифіката про вакцинацію. Цей самий законопроєкт запроваджує обов'язкову вакцинацію для низки професій: медиків, працівників соціального догляду та вчителів.

Нагадаємо, в березні Латвія та ще чотири країни Європейського Союзу закликали до переговорів на високому рівні щодо “забезпечення справедливого розподілу доз вакцини проти коронавірусу”, заявивши, що чинна система до літа створить “величезні диспропорції” між країнами-членами блоку.