США розкритикували схвалений Сеймом Польщі закон про ліцензії на телерадіомовлення

Документ передбачає заборону на мовлення компаній, які залежать від головного офісу поза межами Європейської економічної зони. Він прямо стосується американського телеканалу, що працює в Польщі.

Польський Сейм схвалив закон про телерадіомовлення, який забороняє видавати ліцензії іноземним компаніям без штаб-квартири або представництва на території Європейської економічної зони (ЄЕЗ) чи залежним від головного офісу поза межами цієї зони ЗМІ.

Основною метою документа вважається полегшення контролю над власниками медіа, зокрема "з країн, які несуть значну загрозу безпеці Польської держави". Однак низка експертів вважає, що закон вдарить по телерадіокомпанії TVN, яка належить американському концерну Discovery, пише DW.

Документ передбачає, що мажоритарне володіння розташованими в Польші медіа забороняється для компаній, які перебувають у ЄЕЗ, але контролюються фірмами за її межами.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter написав, що Штати занепокоєні ухваленим у Польші законодавством, яке "суворо обмежує реституці. Для пережилих Холокост та власників власності, конфіскованої в комуністичну епоху, а також законопроєкта, який серйозно послабив би свободу ЗМІ".

"Наші спільні цінності – це взаємна безпека", – зазначив він.

Для остаточного ухвалення законопроєкту про телерадіомовлення він ще має бути схвалений верхньою палатою парламента та підписаний президентом.

Закон про реституції, які також згадує Блінкен, стосується обмеження термінів поновлення порушених майнових прав жертвам Холокосту. Цей документ уже ухвалений обома палатами парламенту і чекає на підписа Анджея Дуди.

Цей документ передбачає обмеження термінів подачі позовів про реституцію майна у строк до 30 років.