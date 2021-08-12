У США закликають вагітних жінок пройти вакцинацію від COVID-19

За оцінками експертів, реальний досвід десятків тисяч жінок показує, що щеплення безпечні для них.

Центри з контролю і профілактиці захворювань США (CDC) закликають всіх вагітних жінок пройти вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що вагітні жінки піддаються більш високому ризику тяжкого перебігу захворювання та ускладнень при вагітності через коронавірус. Але рівень вакцинації у них низький: за даними CDC, тільки близько 23% отримали хоча б одну дозу.

"Вакцини безпечні та ефективні, і як ніколи необхідно терміново збільшувати кількість вакцинацій, оскільки ми стикаємося з високопереносімим дельта-варіантом і бачимо важкі наслідки COVID-19 серед невакцинованих вагітних", - заявила директор CDC доктор Рошель Валенскі.

Оновлені рекомендації оприлюднені після того, як аналіз CDC нових даних про безпеку для 2500 жінок показав відсутність підвищеного ризику викидня у тих, хто отримав хоча б одну дозу вакцини Pfizer або Moderna до 20 тижнів вагітності. Аналіз показав, що частота викиднів становить близько 13%, що в межах норми.

Хоча вагітні жінки не були включені в дослідження, за результатом яких вакцини проти COVID-19 були допущені до застосування, експерти кажуть, що реальний досвід десятків тисяч жінок показує, що щеплення безпечні для них і що при введенні під час вагітності вони можуть забезпечити деякий захист новонародженим.