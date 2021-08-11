Швейцарія запровадила нові санкції проти Білорусі

Нові заходи вступили силу в середу о 18:00 за місцевим часом.

Швейцарія посилила економічні санкції проти Білорусі, запровадивши контроль на торгівлю певними товарами і обмеження в фінансовому секторі.

Про це йдеться в прес-релізі, опублікованому на сайті Федеральної ради Швейцарії.

"Федеральна рада сьогодні оголосила про подальші економічні санкції щодо Білорусі. Вони включають контроль на торгівлю певними товарами і обмеження в фінансовому секторі", - сказано удокументі.

У документі вказується, що нові заходи набули чинності в середу о 18:00 за місцевим часом.

Як зазначається, новий пакет економічних санкцій відносно Білорусі пішов за "аналогічними рішеннями Європейського союзу в червні". Нові санкції вводяться в відношенні товарів, "які можуть використовувати з метою спостереження або перехоплення інтернет- та телефонного зв'язку".

Крім того, нові заходи "обмежують торгівлю різними нафтопродуктами і хлористим калієм, а також товарами, використовуваними для виробництва тютюнової продукції".

Що стосується фінансового сектора, Федеральна рада вводить обмеження на "надання і торгівлю фінансовими інструментами, а також на надання кредитів і послуг зі страхування або перестрахування білоруському уряду та іншим державним органам та установам".

Крім того, Швейцарія включила до списку санкцій підприємство з аеронавігаційного обслуговування повітряного руху "Белаеронавігація".

Нагадаємо, Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Канада, Великобританія у понеділок, 21 червня, синхронно запровадили нові санкційні пакети проти режиму Олександра Лукашенка.

Санкційний перелік Євросоюзу найбільший, до нього увійшли 78 фізичних осіб та вісім юридичних. Серед них - російський мільярдер Михайло Гуцерієв (компанії "Русснефть", "Нефтиса", Бинбанк), Лілія Лукашенко (невістка Лукашенка, дружина його сина Віктора), Дмитро Лукашенко (середній син Лукашенка), автомобільні заводи МАЗ та БелАЗ.

Санкції пов'язані з примусовою посадкою літака Ryanair для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.