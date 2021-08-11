Сенат погодив виділення $1 трлн на "велике будівництво" у США

Сенат Сполучених Штатів у вівторок, 10 серпня, схвалив законопроект про рекордні інвестиції в модернізацію інфраструктури країни - автомобільних доріг, залізниць, аеропортів і вокзалів. Обсяг інвестицій перевищить 1 трильйон доларів.

69 сенаторів висловилися за, 30 - проти, пише "Голос Америки".

Запропоновані обома партіями інвестиції в оновлення і розвиток інфраструктури розглядаються в США як найбільші за багато десятиліть. Опитування показують, що ці заходи підтримує і значна частина громадян.

Перед голосуванням в Сенаті президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс виступили зі зверненнями з приводу ухвалення двопартійної інфраструктурної угоди. Гарріс заявила, що країна наблизилася до здійснення історичних інвестицій в інфраструктуру США, а Байден подякував сенаторам від Демократичної і Республіканської партій за виконану ними роботу.

"Смерть цього законопроекту була оголошена дещо передчасно... Ми знаходимося на порозі інфраструктурного десятиліття, яке, я щиро вірю, поміняє Америку. Сьогодні ми довели, що демократія все ще може працювати", - заявив Байден.

Президент нагадав, що робота над пакетом все ще далека від завершення: законопроект має затвердити в Палаті представників. Байден заявив, що він з нетерпінням чекає голосування. Несподіванок в даному випадку бути не повинно: у демократів більшість в Палаті представників.

Нагадаємо, навесні 2021 року Байден представив план оновлення інфраструктури на загальну суму 2 трлн доларів. Програма отримала назву American Jobs Plan і буде реалізовуватися протягом 2020-х років. Запланований розмах плану - величезний і дуже амбітний. Планувалось, що він зачепить всю інфраструктуру, починаючи з доріг і залізниць та закінчуючи водопровідними трубами.