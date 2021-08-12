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​На Сицилії зафіксували рекордні для Європи 48,8°С

Попередній максимум 1977 року побито майже на градус.

Італійські метеорологи зафіксували на Сицилії рекордну для Європи температуру повітря +48,8°С. Попередній рекорд становив +48°С, його зафіксували у Афінах в 1977 році.

Як повідомляє The Guardian, замір ще належить підтвердити Всесвітній метеорологічній організації.

Рекордну температуру зафіксували на фоні хвилі спеки, що простяглася через Середземне море до Тунісу та Алжиру та призвела до лісових пожеж в Італії.

"Останні кілька днів на Сицилії спостерігається хвиля спеки. Ефект фену [сухий гарячий вітер, що дме з гір в долину] з підвітряного боку гір на захист від Сиракуз, ймовірно, сприяв підвищенню температури до 48,8°С, які ми спостерігали сьогодні", - сказав виданню британський метеоролог Тревор Мітчелл.

Інший метеоролог з Великобританії Скотт Дункан попередив, що хвиля спеки, яка зараз охопила Північну Африку та Південну Європу, в найближчі дня переміститься на захід і трохи на північ.

Нагадаємо, що на початку цього тижня Міжурядова група експертів з питань змін клімату попередила, що людству не вдасться зупинити глобальне потепління без негайного скорочення викидів.

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