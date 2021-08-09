Зупинка глобального потепління на рівні 1,5° неможлива без негайного скорочення викидів, - ООН

Зміни клімату, що відбуваються на Землі, є безпрецедентними для тисяч і сотень тисяч років.

Міжурядова група експертів з питань змін клімату заявила, що вони відбуваються у всіх регіонах Землі. Багато з цих змін є безпрецедентними для тисяч чи навіть сотень тисяч років, а окремі - наприклад, підвищення рівня моря, - є незворотними для багатьох прийдешніх поколінь.

Звіт було опубліковано в понеділок, йдеться на сайті Всесвітньої метеорологічної організації.

Єдиний спосіб обмежити зміну клімату - негайно на глобальному рівні скоротити викиди вуглекислого газу та інших парникових газів.

Якщо цього не зробити, то зупинити глобальне потепління не вдасться не тільки на рівні 1,5°C (понад температуру доіндустріального періоду 1850-1900 рр.), але й на рівні 2°C. Кліматологи вважають, що світ перейде поріг у 1,5°C вже протягом наступних 20 років.

Це означає, що хвилі спеки будуть частішими, літо - довшим, а зима - коротшою. При 2°C екстремальна спека почне загрожувати сільському господарству та здоров'ю людей.

Підвищення температури, крім того, буде супроводжуватися зміною рівня вологості та сухості, вітрів, кількості снігу та льоду, лінії узбережжя морів та океанів.

Наприклад, у високих широтах кількість опадів, ймовірно, збільшиться, а на значній частині субтропіків - зменшиться.

Прибережним районам протягом всього 21-го сторіччя загрожуватиме затоплення та ерозія. Екстремальні підтоплення, які раніше відбувалися раз на 100 років, до кінця століття можуть стати щорічними.

Подальше потепління посилить танення вічної мерзлоти, льодовиків та крижаних покровів. Сніг зимою стане рідкістю.

Нагадаємо, що у рекордно спекотний 2016 рік середня температура була на 1,1°C вище значення доіндустріального періоду.