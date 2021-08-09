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У китайській провінції 80 000 людей евакуювали через зливу

Кліматологи вважають, що сильні дощі спостерігатимуться частіше через глобальне потепління. 

У китайській провінції 80 000 людей евакуювали через зливу
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Більш ніж 80 000 людей евакуювали через сильні дощі та підтоплення на південному сході Китаю, в провінції Сичуань. Про це повідомляє Reuters з посиланням на державні медіа КНР. 

Рівень води сильно виріс в основних ріках провінції після злив у п'ятницю та суботу. Згідно з офіційними даними, одне водосховище в місті Дачжоу перевищило ліміт підтоплення на 2,2 метри. 

У шести містах провінції затоплення торкнулося більше 440 000 людей. Дощ завдав економічних збитків на понад 38 млн доларів. Відомо про руйнування 45 будинків та пошкодження 118. Про потерпілих та постраждалих не оголосили. 

Влітку в Китаї часто бувають сильні зливи, однак зараз експерти попереджають про потребу кращого укріплення міст, адже екстремальна погода спостерігається все частіше.

"Екстремальні явища, як високі температури та проливні дощі, стали частішими, і рівень кліматичного ризику в Китаї зростає", – повідомила заступник директора Національного кліматичного центру Чао Циньчень. 

У липні в провінції Кенань спостерігалися найсильніші зливи за всю історію спостережень. 19 метеорологічних станцій повідомили про найвищу денну кількість опадів за всю історію. Унаслідок паводків загинули більше 300 людей. 

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