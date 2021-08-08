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У Чорногорії спалахнула лісова пожежа

Мер Подгориці Іван Вукович повідомив, що причиною загоряння став підпал.

У Чорногорії спалахнула лісова пожежа
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

У Чорногорії лісова пожежа охопила височину Мало-Брдо і впритул наблизилася до житлових будинків у Подгориці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне чорногорське телебачення.

Вогонь повністю охопив прилеглу височину. Наразі відбуваються роботи з ліквідації загоряння.

Мер Подгориці Іван Вукович повідомив, що причиною пожежі став підпал.

"Поки наші колеги день і ніч стежили за Горицею і Любовичем, хтось використав можливість і влаштував пожежу на Мало-Брдо. Служба захисту виїхала на місце. Сподіваюся на ефективну реакцію поліції", - написав мер у Twitter.

Нагадаємо, раніше у Греції за добу зафіксували 426 пожеж.

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