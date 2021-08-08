Мер Подгориці Іван Вукович повідомив, що причиною загоряння став підпал.

У Чорногорії лісова пожежа охопила височину Мало-Брдо і впритул наблизилася до житлових будинків у Подгориці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне чорногорське телебачення.

Вогонь повністю охопив прилеглу височину. Наразі відбуваються роботи з ліквідації загоряння.

Мер Подгориці Іван Вукович повідомив, що причиною пожежі став підпал.

"Поки наші колеги день і ніч стежили за Горицею і Любовичем, хтось використав можливість і влаштував пожежу на Мало-Брдо. Служба захисту виїхала на місце. Сподіваюся на ефективну реакцію поліції", - написав мер у Twitter.

Dok naše kolege danonoćno čuvaju Goricu i Ljubović, neko je ‘iskoristio priliku’ i podmetnuo požar na Malom brdu.



Služba zaštite je već na terenu.



Samo zbog funkcije koju pokrivam, ne mogu napisati ono što trenutno mislim i osjećam.



Nadam se efikasnoj reakciji @PolicijaCG. pic.twitter.com/abKrynzYsC — Ivan Vukovic (@pg_mayor) August 8, 2021

Нагадаємо, раніше у Греції за добу зафіксували 426 пожеж.