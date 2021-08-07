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У Туреччині локалізовані 202 з 214 лісових пожеж, - Ердоган

"Ми не допустимо спустошення нашої країни".

У Туреччині локалізовані 202 з 214 лісових пожеж, - Ердоган
Фото: hurriyetdailynews.com

Пожежникам вдалося взяти під контроль 202 з 214 лісових пожеж, що спалахнули в 46 турецьких провінціях. Про це у Twitter повідомив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає Анадолу.

За його словами, в ліквідації наслідків стихійного лиха задіяно 18 літаків-амфібій, 850 пожежних машин і автоцистерн з водою, 57 вертольотів, 150 екскаваторів, 9 дронів ,а також 5250 співробітників профільних служб.

Ердоган також відзначив, що чотири літаки і один вертоліт прибули до Туреччини з-за кордону при підтримці приватних компаній і неурядових організацій.

"Ми продовжуємо інтенсивні зусилля з гасіння лісових пожеж, постійно збільшуючи кількість наземних і повітряних транспортних засобів. Ми не допустимо спустошення нашої країни", - заявив Ердоган.

Руйнівні пожежі охопили різні регіони Туреччини минулого тижня. За даними влади, зафіксовано понад 100 осередків вогню. 

Влада евакуювала туристів на південному заході країни, зокрема в Бодрумі. 

Відповідальність за початок масштабних пожеж у Туреччині, взяло на себе афільоване з терористичною "Робітничою партією Курдистану" угрупування "Діти вогню".

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