​Зеленський - жителям окупованого Донбасу: любиш Росію - їдь у Росію
​Зеленський - жителям окупованого Донбасу: любиш Росію - їдь у Росію
Україна злетіла на 24 позиції в медальному заліку Олімпіади-2020
Україна злетіла на 24 позиції в медальному заліку Олімпіади-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Модуль більшої вартості: чому не все так просто з безплатною оцінкою житла
Модуль більшої вартості: чому не все так просто з безплатною оцінкою житла
Помер Євген Марчук
Помер Євген Марчук
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Ситник розповів, як НАБУ дізналося про перебування Чауса у Феофанії
Ситник розповів, як НАБУ дізналося про перебування Чауса у Феофанії
Готується звільнення начальника поліції Києва, - джерела
Готується звільнення начальника поліції Києва, - джерела
В озері на Арабатській стрілці виявили крокодила
В озері на Арабатській стрілці виявили крокодила
ГоловнаСуспільствоПодії

Двоє обвинувачених у справах Майдану можуть вийти на волю, – адвокати

Завтра спливає термін обраного запобіжного заходу. 

Двоє обвинувачених у справах Майдану можуть вийти на волю, – адвокати
Фото: Адвокатська дорадча група Facebook

Обвинувачені у викраденні активістів Євромайдану Ігора Луценка та Юрія Вербицького і вбивстві останнього можуть вийти на свободу вже 7 серпня. Саме завтра у Івана Новотного та Сергія Мислового спливає запобіжний захід, повідомила в Facebook адвокатка Євгенія Закревська.

21 липня Білоцерківський суд змінив підсудність у провадженні, яку вже до того визначив апеляційний суд. Тепер, після повернення справи до них, дві третини суддівської колегії Білоцерківського суду виявилися у відпустці. Повторний автоматичний розподіл не провели.

Закревська додала, що Мисловий раніше вже переховувався від слідства під чужим прізвищем. Інший обвинувачений також переховувався. 

З моменту затримання у березні 2020 Мисловивий та Новотний перебувають під вартою. Їм інкримінують участь у злочинній організації, викрадення і катування та перешкоджання мирним зібранням. Мисловому ще інкримінують вбивства Вербицького, а також використання підробного паспорту. 

Докладніше про цю справу читайте в матеріалі LB.ua "Справи Майдану. Як із справи про вбивство Юрія Вербицького зникло вбивство". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також