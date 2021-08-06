Двоє обвинувачених у справах Майдану можуть вийти на волю, – адвокати

Обвинувачені у викраденні активістів Євромайдану Ігора Луценка та Юрія Вербицького і вбивстві останнього можуть вийти на свободу вже 7 серпня. Саме завтра у Івана Новотного та Сергія Мислового спливає запобіжний захід, повідомила в Facebook адвокатка Євгенія Закревська.

21 липня Білоцерківський суд змінив підсудність у провадженні, яку вже до того визначив апеляційний суд. Тепер, після повернення справи до них, дві третини суддівської колегії Білоцерківського суду виявилися у відпустці. Повторний автоматичний розподіл не провели.

Закревська додала, що Мисловий раніше вже переховувався від слідства під чужим прізвищем. Інший обвинувачений також переховувався.

З моменту затримання у березні 2020 Мисловивий та Новотний перебувають під вартою. Їм інкримінують участь у злочинній організації, викрадення і катування та перешкоджання мирним зібранням. Мисловому ще інкримінують вбивства Вербицького, а також використання підробного паспорту.

Докладніше про цю справу читайте в матеріалі LB.ua "Справи Майдану. Як із справи про вбивство Юрія Вербицького зникло вбивство".