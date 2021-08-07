На Прикарпатті затримали літак типу Ан-2, який порушив кордон. Після приземлення літака прикордонники затримали чотирьох контрабандистів.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Як інформує пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ, проліт літального апарату типу Ан-2 з України в Румунію та зворотно зафіксували сьогодні на світанку прикордонники відділу "Порубне" Чернівецького загону.

Як зазначається, цей літак відслідковувався оперативними групами Держприкордонслужби, тож коли порушник вирушив до кордону, інформація була передана прикордонним нарядам, які й виявили його на держрубежі.

"Про це прикордонний наряд відразу повідомив до підрозділу ППО Збройних Сил України, який теж виявив повітряну ціль. Крім того, в рамках взаємодії з військового аеродрому в повітря піднявся військовий літак для примусової посадки літального апарату", - сказано в повідомленні.

Невдовзі під час приземлення літака на одному з аеродромів в Косівському районі Івано-Франківської області, за десятки кілометрів від кордону, оперативними співробітниками Держприкордонслужби та військовослужбовцями спецпідрозділу ДОЗОР було затримано 4 осіб. Після приземлення літака вони намагалися втекти автомобілем.

Про правопорушення повідомлено підрозділи УСБУ в Чернівецькій, Івано-Франківській областях та прокуратури. Проводяться заходи фіксації правопорушень, в т.ч. за протиправні дії, пов'язані з незаконним переміщенням сигарет в Румунію, та інші порушення, передбачені чинним законодавством. Відкрито кримінальне провадження за ст.334 (ККУ Порушення правил міжнародних польотів).