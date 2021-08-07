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Відсьогодні іноземців знову штрафуватимуть за порушення правил перебування в Україні

Штраф становить від 1 700 до 5 100 грн.

Відсьогодні іноземців знову штрафуватимуть за порушення правил перебування в Україні
Фото: dpsu.gov.ua

У суботу, 7 серпня набула чинності постанова Кабінету Міністрів, відповідно іноземців, які порушили правила перебування в Україні, знову штрафуватимуть.

“Внесеними змінами скасовується норма постанови Кабміну, відповідно до якої всі іноземці, які порушили строк перебування на території України в період або внаслідок установлення карантину, звільнялися від адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП”, – пояснили у Державній прикордонній службі.

Прикордонники підкреслили, що звільнення від адміністративної відповідальності стосуватиметься виключно тих іноземців, які не мали змоги виїхати за межі України або не змогли звернутися до відповідних міграційних органів із заявою про продовження строку перебування в Україні з обставин, спричинених установленими обмеженням в умовах карантину.

Зазначимо, санкція статті 203 КУпАП передбачає штраф у розмірі від 1 700 грн до 5 100 грн.

Нагадаємо, з 5 серпня тим, хто в'їжджає в Україну без свідоцтва про вакцинацію, доведеться йти на самоізоляцію: це стосується і громадян України, і іноземців.

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