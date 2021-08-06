Ворог стріляв поблизу Водяного з мінометів та гранатометів

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Від початку доби в зоні бойових дій на Сході України зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про це повідомляє штаб ООС.

Так, поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

“Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 5 серпня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.