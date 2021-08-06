Російські найманці 10 разів порушили режим тиші на Донбасі

Протягом минулої доби, 5 серпня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Галицинівки ворог здійснював обстріл позицій українських захисників з артилерійських систем 122-го калібру. Також з артилерійських систем 122-го калібру противник відкривав вогонь по околиці Галицинівки. Внаслідок обстрілу було пошкоджено сільськогосподарські угіддя та дорогу.

В напрямку населеного пункту Південне окупанти здійснювали обстріл з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці застосовували станкові протитанкові та ручні протитанкові гранатомети. Неподалік Золотого-4 ворог вів обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Біля Новотошківського збройні формування РФ обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

В районі населеного пункту Красногорівка противник відкривав вогонь по нашим захисникам з протитанкових гармат, а також здійснював обстріл населеного пункту. Внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ був тяжко поранений місцевий житель, пошкоджена жила п'ятиповерхова будівля та цивільний автомобіль.

Крім того, на Луганщинібув зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Станом на 7 годину ранку, 6 серпня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що припинення бойових дій є першим кроком до врегулювання конфлікту на Донбасі.