​Міноборони рекомендувало низку призначень на керівні посади в ЗСУ, - Таран

"Майбутнє належить тим офіцерам, які мають тип військового мислення, заснованого на стандартах НАТО".

Вища атестаційна комісія Міністерства оборони рекомендувала низку ключових призначень на посади, що комплектуються особами вищого офіцерського складу.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що спільна позиція міністра оборони Андрія Тарана та Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-майора Валерія Залужного полягає у тому, що на вищі керівні посади у Генеральному штабі ЗСУ має бути призначено представників нової генерації — фахових, євроатлантично орієнтованих, перевірених боями офіцерів та генералів.

"Вища атестаційна комісія Міністерства оборони рекомендувала кандидатури військовослужбовців, які заплановані на заміщення посад. Після розгляду висновків ВАК мною будуть прийняті відповідні кадрові рішення. Принциповим у цьому контексті є спільність підходів Міністра оборони та Головнокомандувача Збройних Сил", - наголосив Таран.

За його словами, оновлення керівної ланки ЗСУ матиме позитивний вплив на реформування армії та хід оборонної реформи.

"Майбутнє належить тим офіцерам, які мають тип військового мислення, заснованого на стандартах НАТО. Однією із найважливіших складових оборонної реформи є розвиток людського капіталу. Якою би потужною не була зброя, воюють завжди люди. Далі маємо рухатись у напрямку запровадження системи об’єктивного оцінювання військовослужбовців за принципами меритократії та доброчесності, виключати суб’єктивний фактор у їх призначенні на посади. Слід також активніше застосовувати практику цілеспрямованого навчання, підготовки перспективних офіцерів перед їх призначенням на вищі посади, а також автоматизувати процеси управління людським капіталом для забезпечення їх прозорості", - зазначив Таран.

Нагадаємо, 4 серпня юристка, колишня кандидатка в депутати Київської міськради Ганна Маляр стала заступницею міністра оборони. Вона очолить напрям стратегічних комунікацій та інформаційної політики.