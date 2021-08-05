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Юристка Ганна Маляр стала заступницею міністра оборони

Вона очолить напрям стратегічних комунікацій та інформаційної політики.

Юристка Ганна Маляр стала заступницею міністра оборони
Фото: facebook.com/ganna.maliar

Юристка, колишня кандидатка в депутати Київської міськради Ганна Малярстала заступницею міністра оборони України. Відповідне рішення 4 серпня ухвалив Кабінет міністрів.

Маляр повідомила, що очолить напрям стратегічних комунікацій та інформаційної політики Міноборони.

"Професійно темою стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони я займаюсь з тих пір, як почалась війна. Вже тоді стало очевидно, що Російська Федерація веде її як військовими, так і невійськовими методами. Тож, потрібно було швидко організовувати захист України в інформаційному просторі та опановувати навички ведення гібридної (асиметричної) війни", - розповіла вона.

Юристка нагадала, що зараз співпрацює з Академією СБУ щодо практичного курсу стратегічних комунікацій для співробітників сектору безпеки і оборони.

"Теоретично такі знання і навички отримати неможливо, бо здобуваються вони у гібридних боях з ворогом. Саме тому, нашими розробками і проведеними операціями цікавляться інші країни, а Центр інформації та документації НАТО став співорганізатором навчань для наших військових, які ми спільно проводимо", – написала Маляр.

За її словами, концепцію "стратегічних комунікацій" країни НАТО та ЄС пропонують використовувати як альтернативу ворожим діям РФ.

Ганна Маляр - юристка-кримінологиня, яку часто запрошують як експертку на різні телепрограми. 31 серпня 2017 році вона стала співведучою програми "Кримінал на Прямому", однак залишила телеканал у жовтні того ж року. У 2020 році Маляр була кандидаткою в депутати Київської міськради від партії "Слуга народу".

Кандидат юридичних наук, адвокат. Сфера наукових інтересів – політична злочинність та проблеми протидії корупції. Автор більше 50 наукових праць, а також публіцистичних статей в таких виданнях як "Лівий берег", "Українська правда", "Дзеркало тижня", "Тиждень", "Юридичний вісник України", "Вечірній Київ", "Юридична практика".

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