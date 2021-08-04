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Головою Морської адміністрації став Віталій Кіндратів

Призначення відбулося за результатами відкритого конкурсу.

Головою Морської адміністрації став Віталій Кіндратів
Віталій Кіндратів
Фото: facebook.com/MinInfra.UA

Кабінет міністрів призначив нового голову Державної служби морського та річкового транспорту України. Ним став Віталій Кіндратів.

Призначення відбулося за результатами відкритого конкурсу на посаду керівника Морської адміністрації, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Віталій Кіндратів у 2018-2020 роках очолював Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства інфраструктури України. Раніше також обіймав посади заступника голови Миколаївської ОДА, головного консультанта-інспектора Головного департаменту регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента України. Загалом має понад 10-річний досвід роботи на керівних посадах в центральних органах виконавчої влади, зокрема в Міністерстві екології та природних ресурсів, Міністерстві регіонального розвитку.

Нагадаємо, конкурс на посаду голови Державної служби морського та річкового транспорту України було оголошено 10 червня 2021 року. Кадрові зміни є необхідною складової процесу реформування сфери морського та річкового транспорту.

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