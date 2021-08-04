Запуск 5G в Україні перенесли на наступний рік

Кабінет міністрів на засіданні 4 серпня схвалив зміни до Плану заходів щодо впровадження в Україні системи мобільного зв’язку п’ятого покоління.

Терміни перенесли через недостатнє фінансування робіт, повідомляє РБК-Україна.

Згідно з постановою, оголошення проведення конкурсу або тендера на видачу ліцензій 5G перенесене з жовтня 2021 року на лютий 2022 року.

Відповідно визначення переможців тендеру та видачу ліцензій перенесли з грудня 2021 року на квітень 2022 року.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, "відсутність бюджетного фінансування не дозволила вирішити питання проведення науково-дослідних робіт з визначення вартості радіочастотного ресурсу у діапазонах 700 МГц і 3400 - 3800 МГц".

Нагадаємо, в листопаді 2020 року Кабінет міністрів ухвалив план заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління. Планувалося, що тендер на видачу ліцензій відбудеться у грудні 2021 року.