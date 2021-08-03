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​"Укрнафта" продовжила контракт голови правління Геза до листопада

Його наступника планують обрати на конкурсі.

​"Укрнафта" продовжила контракт голови правління Геза до листопада
Фото: ukrnafta.com

Наглядова рада "Укрнафти" продовжила контракт голови правління Олега Геза, який спливав 31 липня, до листопада.

Про це він розказав у інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

"Контракт було продовжено окремо від зібрання акціонерів - наглядовою радою до листопада 2021 року", - сказав Гез, якого рік тому призначили на посаду без конкурсу.

До того Гез виконував обов'язки голови правління "Укрнафти" з травня 2019 року, відколи посаду залишив Марк Роллінс.

Восени 2019 року "Укрнафта" почала пошук кандидатів на зайняття посади голови компанії, але потім конкурс припинили "у зв'язку зі зміною поточної економічної ситуації".

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко у червні заявив про бажання знайти для "Укрнафти" такого голову правління, "який би не був підконтрольний Коломойському".

Гез сказав, що братиме участь у конкурсі на цю посаду, коли його оголосять.

"Ми 2020 рік відпрацювали добре, утримали видобуток. Це було непросто, тому що наші родовища сильно виснажені, падає базове видобування і потрібно вживати всіх можливих заходів для її утримання", - заявив він.

Гез також відзначив завершення процесу врегулювання податкового боргу та отриманий "Укрнафтою" за підсумками 2020 року чистий прибуток у розмірі 4,27 млрд грн.

"Ми показали дуже серйозний фінансовий результат за рік. Він позитивний і виділяється на фоні інших компаній сектору. Так, ми розуміємо, що він, в тому числі, склався за рахунок реалізації угоди щодо газу в рамках процесу врегулювання податкового боргу. Але, тим не менше, ми нарешті змогли цю історію з податковим боргом розкрутити і закрити. Я вважаю це великим досягненням компанії і її менеджменту", - підкреслив він.

НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", ще 42% володіють компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського і його партнерів. Це найбільша нафтовидобувна компанія України.

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