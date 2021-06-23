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Ексзаступник голови "Укрнафти" Маврикій Калугін став радником Вітренка

Освіту Калугін отримав в університеті Айдахо, він є громадянином США.

Ексзаступник голови "Укрнафти" Маврикій Калугін став радником Вітренка
Маврикій Калугін
Фото: naftogaz.com

Радником голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з питань видобутку призначений Маврикій Калугін.

Про це повідомила пресслужба НАК.

Зазначається, що Калугін має 20-річний досвід роботи в нафтогазовій галузі, "володіє глибокими компетенціями в сфері управління видобувними та сервісними компаніями, розробці нових родовищ та оптимізації виробництва".

Протягом попередніх п’яти років Калугін працював в ПАТ "Укрнафта" на посадах радника голови наглядової ради з видобутку, заступника голови правління, виконавчого віце-президента з видобутку та переробки. 

Раніше він також займав керівні посади в таких компаніях, як Petrofac, Cairn India, BP, TNK-BP, Arco Oil&Gas.

Освіту Калугін отримав в університеті Айдахо, він є громадянином США.

"Стабілізація та нарощування видобутку газу – одне з ключових завдань «Нафтогазу». Сподіваюся, мій досвід та зусилля допоможуть досягти цієї важливої для компанії та країни мети. Радий приєднатися до команди!", - зазначив він.

Нагадаємо, 16 червня голова наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд ініціювала відсторонення Вітренка. Докладніше про те, чому хочуть відсторонити голову НАК, читайте в матеріалі LB.ua "Кейс Вітренка".

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