Голові наглядової ради "Нафтогазу" можуть висловити недовіру

Видання Kyiv Post в останньому щотижневому Бюлетені корпоративного управління, який робить Андрій Бойцун, один з ключових авторів української корпоративної реформи, описує кейс «Нафтогазу».

Зокрема, мова йде про те, що згідно із заявою голови наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд, наглядова рада компанії ініціює відсторонення Юрія Вітренка з посади за наказом НАЗК.

У своєму листі Споттісвуд сказала, що рішення «Нафтогазу» про оскарження наказу НАЗК було ініційовано особисто Вітренком, без консультації з керівництвом або наглядовою радою.

Вона додала, що відразу обговорила ситуацію з урядом як акціонером «Нафтогазу» в особі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра юстиції Дениса Малюськи.

За словами Споттісвуд, прем'єр-міністр пообіцяв прийняти остаточне рішення протягом 10 робочих днів, починаючи з 15 червня 2021 року. Вона додала, що Вітренко відмовився добровільно призупинити свої повноваження на цей період. Споттісвуд скликала позачергові збори наглядової ради компанії, щоб обговорити його відсторонення.

При цьому Вітренко наголосив, що наглядова рада не обговорювала з ним інформацію про наказ НАЗК.

Автор матеріалу зазначає, що на підставі вищезгаданого неясно, чи є заява Споттісвуд її власною або позицією наглядової ради «Нафтогазу». Немає жодних доказів того, що інші члени наглядової ради підписуються під цією заявою або виступають проти неї. Окрім того, більше жодних новин про позачергове засідання наглядової ради, про яке згадувала Споттісвуд, або про будь-які рішення наглядової ради не надходило.

Крім того, в матеріалі вказується, що заява Споттісвуд суперечить офіційній позиції компанії, опублікованій на сайті «Нафтогазу». Згідно з Кодексом етики «Нафтогазу», посадові особи компанії «повинні уникати будь-яких заяв та висловлення своєї думки, які могло б бути витлумаченими як офіційна позиція компанії і вплинути на її репутацію». Кодекс етики контролюється наглядовою радою «Нафтогазу». Якщо заяву Споттісвуд не є заявою наглядової ради або суперечить офіційній позиції компанії, то комітет з етики ради директорів повинен вжити заходів для оцінки такої поведінки.

Нагадаємо, днями стало відомо, що голова Наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд ініціювала відсторонення голови правління Юрія Вітренка через припис голови Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова.