ОАСК зупинив дію припису НАЗК про розірвання контракту із Вітренком

Його зупинено до набрання законної сили рішення у справі за позовом Дениса Шмигаля до Нацагентства.

Окружний адміністративний суд Києва зупинив припис Нацагентства з питань запобігання корупції щодо необхідності розірвання контракту з главою НАК "Нафтогаз" Юрієм Вітренком.

Рішення ухвалено за позовом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, повідомили на сторінці Мін'юсту в Facebook.

Припис зупинено до набрання законної сили рішення у справі за позовом Дениса Шмигаля до Нацагенства.

"При цьому, суд зазначає, що вжиття заходів забезпечення позову не є вирішенням публічно-правового спору по суті. Наразі вжиття заходів забезпечення позову суд вважає вимушеним заходом, оскільки їх невжиття призведе до негативних наслідків, для відновлення яких необхідно буде докласти значних зусиль та витрат. Розгляд даної справи здійснюватиметься за правилами спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін. Судове засідання призначено на 29 червня", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 28 квітня Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України". Під час засідання було розглянуто звіт про діяльність НАК у 2020 році. На засіданні уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК та призначив на цю посаду Вітренка терміном на рік.

НАЗК вважає, що призначення Вітренка суперечить законодавству України. Закон "Про запобігання корупції" передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна приймати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Таке обмеження діє не залежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення. Вітренко ж, будучи керівником Міненерго, на думку НАЗК, системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК "Нафтогаз України" аж до призначення на посаду голови правління компанії

Вітренко не погодився з приписом НАЗК і збирається оскаржувати його в суді. Також припис в суді оскаржив голова уряду.

Наглядова рада збирається розглянути питання відсторонення Вітренка наступного тижня. За даними джерел LB.ua, в Офісі президента виступають категорично проти звільнення Юрія Вітренка з посади голови НАК "Нафтогаз України".