НАЗК розкритикувало урядові зміни до Податкового кодексу

Агентство також дало низку рекомендацій, які дозволять усунути наявні недоліки.

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розкритикувало урядовий законопроєкт “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень”.

Про це йдеться у офіційному повідомленні НАЗК.

Так, за підсумками антикорупційної експертизи проєкту закону НАЗК дійшло висновку, що документ містить корупціогенні фактори та потребує суттєвого доопрацювання з урахуванням наданих рекомендацій.

За оцінками НАЗК, низка факторів унеможливлюють ухвалення документу у запропонованій редакції. Зокрема:

розширення дискреційних повноважень контролюючих органів шляхом надання права вимагати від суб’єкта господарювання роздрібної торгівлі провести інвентаризацію підакцизних товарів;

використання у проєкті Закону правових конструкцій оціночного характеру, які допускають суб’єктивне трактування правових норм;

непрозорість процедури прийняття рішень про встановлення місцевих податків та зборів органами місцевого самоврядування;

необґрунтоване розширення форми податкової накладної/податкового розрахунку, що може ускладнити процес її реєстрації та збільшити тиск на суб’єктів господарювання.

НАЗК також дало низку рекомендацій, які дозволять усунути наявні в документі недоліки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 12 травня створив Бюро економічної безпеки як центральний орган виконавчої влади. Його діяльність буде спрямовуватися та координуватися урядом. Новий орган замінить податкову міліцію та забере частину повноважень СБУ.

Очікується, що Бюро економічної безпеки запрацює 25 вересня і наступного дня після цього Державна фіскальна служба припинить своє існування.