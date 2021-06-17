У Києві поліція затримала злочинне угруповання, причетне до викрадення громадянина Латвії. Серед затриманих – іноземка та двоє громадян України. Вони організували викрадення чоловіка, аби змусити його повернути понад 15 тисяч фунтів стерлінгів "боргу", повідомляє пресцентр МВС.

"Встановлено, що організувала викрадення громадянина Латвії через своїх знайомих його подруга. Після прильоту 15 червня до Києва чоловік та жінка приїхали до будинку, де на них чекали двоє невідомих. В ході спілкування незнайомці, повідомили, що той нібито заборгував гроші їхній спільній знайомій. Упродовж доби зловмисники утримували чоловіка в будинку, застосовуючи до нього фізичне насильство. Постраждалий був змушений переказати на рахунок жінки понад 15 тисяч фунтів стерлінгів та написати розписку про наявність у нього боргових зобов’язань. Після чого його відпустили", - повідомляють у поліції.

Учора, 16 червня, громадянин Латвії звернувся по допомогу до оперативників Управління стратегічних розслідувань у місті Києві Нацполіції. Менше ніж за добу правоохоронці встановили особи зловмисників та провели заходи для їхнього затримання.

17 червня оперативники, слідчі Солом’янського управління поліції за силової підтримки спецпризначенців Департаменту стратегічних розслідувань затримали трьох осіб. Іноземка та двоє громадян України затримані у порядку статті 208 Кримінального кодексу України.

Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше поліція за допомогою інсценування запобігла вбивству сербського бізнесмена.