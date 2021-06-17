Фото: ГО "Місто-сад"

У столичному "Сквері Небесної сотні " на вул. Михайлівській, 24-26 відбувся благодійний концерт гурту "Бумбокс". Захід був організований з метою збору коштів для облаштування київських скверів, що були створені та підтримуються силами громади.

Фото: ГО "Місто-сад"

Керівниця громадської організації "Місто-сад" та ініціаторка й координаторка створення "Скверу Небесної сотні" Євгенія Кулеба розповіла, що зібрані під час концерту кошти будуть направлені на оплату праці садівника протягом чотирьох місяців та витратні матеріали, необхідні для догляду за цим сквером, який став символом Києва.

Фото: ГО "Місто-сад"

Сквер уже тривалий час функціонує як сучасний та динамічний публічний простір – місце проведення конференцій, майстер-класів, концертів, кінопоказів, мистецьких виставок.

Всесвітньо відомий португальський митець Алешандре Фарту aka Vhils створив у "Сквері Небесної сотні" масштабний портрет Сергія Нігояна і присвятив його усім героям Майдану. А у 2016 році Сквер вперше в Україні та Східній Європі отримав найпрестижнішу нагороду Європейського конкурсу публічних просторів "Європейська нагорода за урбаністичний публічний простір".

Фото: ГО "Місто-сад"

Нині триває процес передачі скверу у комунальну власність, щоб забезпечити умови для проведення його повноцінної реконструкції, облаштування та функціонування. А поки що за зеленою зоною доглядатиме садівник.

Частину коштів, зібраних під час концерту, буде направлено на облаштування та забезпечення функціонування ще двох скверів – у Дарницькому та Печерському районах. Зокрема, для "Грецької набережної" – важливого пішохідного коридору між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай – будуть закуплені та встановлені нові лавки. Крім того, садові меблі планується встановити у сквері на Старонаводницькій, 6А, який вже близько 20 років підтримується силами місцевих жителів.

Надалі планується організувати серію концертів, щоб допомогти в облаштуванні скверів у кожному районі столиці та підтримати ініціативи громади міста.

Організатори закликають усіх небайдужих долучатися до заходів, приходити на концерти і ставати благодійниками на підтримку київських скверів.