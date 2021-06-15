Нардепи все-таки включили до порядку денного сесії законопроєкти, що відтерміновують обов'язковість українського дубляжу

Народні депутати проголосували за включення до порядку денного сесії законопроєктів 5554 та №5554-1, які передбачають відтермінування озвучення фільмів українською мовою на невизначений термін. Про це повідомили на сторінці уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя у Facebook.

За постанову щодо змін до порядку денного проголосували 227 народних депутатів – на один більше, ніж мінімально необхідно. За голосували 212 депутатів "Слуги народу", 10 позафракційних і 5 з "Голосу".

Також на сьогодні заплановано засідання комітету з питань гуманітарної та інформполітики, на якому можуть внести поправки до закону про незалежність Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Поправки повністю скасовують обов'язковість української мови для кіно та серіалів, яка набуває чинності з 16 липня 2021. Це засідання мало відбутися вчора, але було відкладене.

"Я звернувся до Голови Верховної Ради України, голови та членів парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики щодо неприпустимості таких прихованих маніпуляцій із законодавством та внесення будь-яких змін до мовного законодавства", - зазначив Кремінь.

У листі до спікера Ради Дмитра Разумкова він заявив, що поправки не лише можуть поставити під загрозу використання державної мови у сфері телебачення і радіомовлення, але й не відповідають Регламенту Верховної Ради України щодо процедури їх внесення. Поправки фактично виводять сферу телебачення із дії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Нагадаємо, що у травні нардепи "Слуги народу" ініціювали законопроєкт, у якому йдеться про відтермінування обов'язкового озвучування фільмів українською мовою. Законопроєкт 5554 передбачав відстрочення на "після карантину" вимогу щодо поширення та демонстрування фільмів державною мовою. Пропонувалося, що обов'язковий український дубляж має набути чинності через два місяці після скасування карантинних заходів, а не з липня цього року.

З 16 липня 2021 року набуває чинності частина 6 статті 23 закону "Про функціонування української мови як державної", яка передбачає, що "мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова", тобто українська.

Це стосується не лише продуктів кінотеатрів і телебачення, а й Інтернет-сайтів, де демонструють фільми. Надавачі послуг відео на замовлення з використанням мережі Інтернет за наявності у них аудіодоріжок державною мовою для фільмів, доступ до яких можливий з території України, мають забезпечити завантаження такої аудіодоріжки до відповідних фільмів за замовчуванням.

Цей законопроєкт до зали голосування не потрапив – нардепи відхилили включення його до порядку денного.