Музикант розійшовся з Лялею Фонарьовою після 20 років спільного життя.

Фронтмен гурту “Океан Ельзи”, політик Святослав Вакарчук повідомив про розлучення з дружиною, стилісткою Лялею Фонарьовою.

Про це він написав у соцмережі Facebook.

“Сталось так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлись. Причини цього залишаються нашою з Лялею особистою справою”, – розповів музикант.

Вакарчук попросив утриматись всіх від додаткових запитань та дискусій з цього приводу. “Сподіваюсь на ваше розуміння і такт”, – додав музикант.

Зазначимо, Вакарчук і Фонарьова прожили у цивільному шлюбі 15 років, одружившись у 2015 році.

Нагадаємо, торік у червні партія "Голос" прийняла рішення припинити депутатські повноваження Святослава Вакарчука.