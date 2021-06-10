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Комісія обрала фіналістів конкурсу проєктів для представлення України на 59-й Венеційській Бієнале

Вдбулося засідання комісії з відбору Куратора національного культурного проєкту.

Комісія обрала фіналістів конкурсу проєктів для представлення України на 59-й Венеційській Бієнале
Фото: politeka.net

Конкурсна комісія обрала мистецькі проєкти до наступного етапу відбору куратора національного культурного проєкту для представлення України на 59-ій Венеційській Бієнале.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та соцполітики.

7-8 червня відбулося засідання Конкурсної комісії з відбору Куратора національного культурного проєкту для представлення України на 59-ій Венеційській бієнале сучасного мистецтва. На засіданні були присутні члени Конкурсної комісії: Ксенія Малих, Тетяна Філевська, Богдан Шумилович, Леся Кульчинська, Ольга Балашова, Юлія Ваганова.

Вони обговорили подані кураторські пропозиції та за результатами ухвалили рішення щодо допущення чотирьох мистецьких проєктів до наступного етапу відбору Куратора національного культурного проєкту:

  • Куратор: Фонд Ізоляція з мистецьким проєктом «Санаторій «Гібридне зцілення».
  • Куратор: Галерея The Naked Room з мистецьким проєктом «Фонтан виснаження. Висока вода».
  • Куратор: Щербенко Арт Центр з мистецьким проєктом «Президентка Криму»
  • Куратор: Тетяна Кочубінська з мистецьким проєктом «Наслідки фотографії».

22 червня відбудеться наступне засідання конкурсної комісії, на якому експерти шляхом рейтингового голосування визначать національний культурний проєкт для представлення України на Бієнале у 2022 році.

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