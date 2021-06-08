Фото: Макс Требухов

У Києві відбувся мітинг "Розібрав - збери назад", учасники якого вимагали розпустити поточний склад наглядової ради Українського культурного фонду.

На сторінці заходу в Facebook зазначено, що митці також вимагають скасувати рішення чинної наглядової ради щодо проєктів і винести на публічне обговорення зміни до закону про УКФ.

Мітинг організували одночасно із пресконференцією міністра культури Олександра Ткаченка.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Необґрунтований перегляд результатів конкурсів і відхилення проєктів з високим рейтингом без роз'яснення виглядає як впровадження практики «ручного управління» за закритими дверима. Частина рішень було прийнято незаконно: з порушеннями регламенту, підробленими підписами членів Наглядової Ради", - заявили організатори.

Вони додали, що останніми місяцями масово звільняються співробітники інституції.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, що учора голова наглядової ради Українського культурного фонду Лариса Мудрак склала свої повноваження. Те саме раніше зробила ще одна член НР, Катерина Чуєва. Мудрак залкикала скласти повноваження всіх членів ради, а також міністр культури та інформполітики Ткаченко – двох, Сусленського і Тулузова.

1 червня на адресу перм'єр міністра України Д.Шмигаля та міністра культури О.Ткаченка спрямували відкритий лист з висловом недовіри чинному складу Наглядової Ради УКФ та закликом посприяти її розпуску й скасувати її рішення. Підписанти вважають, що відхилення низки проєктів без належної аргументації на третьому етапі конкурсу порушує процедуру конкурсу, закладену в чинних нормативних документах.

На тлі кризи в УКФ міністр культури Олександр Ткаченко закликав скласти повноваження членів НР від громадських об'єднань. При цьому міністр не дав оцінку учасникам НР від міністерства.

Мудрак визнала наявність кризи в інституції і закликала до відкритого діалогу громадськості з колективом фонду. Також вона сказала, що готова взяти самовідвід, якщо ситуація не покращиться найближчими тижнями.