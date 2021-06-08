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У Києві мітингували проти забудови Святошинського району

Учасники акції протестують через детальний план району "Святошин-2". 

Фото: Макс Требухов
У Києві на центральній вулиці Хрещатик зібрався мітинг проти забудови в Святошинському районі. Учасники акції протестували під час засідання архітектурно-містобудівної ради департаменту містобудування та архітектури КМДА щодо детального плану територій району "Святошин-2".

План стосується забудови по вул. Живописна, Крамського, Верховинна, Кільцева дорога, Кричевського, Котельнікова, пр-кт Перемоги, йдеться на сторінці "Київ, вставай! Стоп злочинним забудовам та дерибанам у столиці" в Facebook.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

"Боротьба киян з цими злочинними забудовами точиться не один рік, і досі нам вдавалося стримувати апетити мафії. Тепер корумповані забудовні мародери намагаються нас роз’єднати, щоб по частинах знищити Київ і заполонити його потворними ЖК і ТРЦ, зробити з української столиці подобу Шанхаю", - вважають організатори акції. 

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Мітинг проти ухвалення 219 ДПТ у Києві відбувся і в травні. Учасники виступили проти Детального плану території півночі Мінського масиву, а також програми про розробку інших таких ДПТ.

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