Погода в Україні в найближчі два доби суттєво не зміниться

У ніч на вівторок місцями невеликий дощ.

У найближчі дві доби синоптична ситуація майже не зміниться: територія України залишиться в полі зниженого атмосферного тиску і теплій повітряній масі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Гідрометцентр.

У ніч на вівторок в Україні місцями невеликий дощ, удень помірні короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +10... +15 градусів, удень +20...+25; у Карпатах уночі +3...+8, удень +11...+16.

У Києві - місцями невеликий, удень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +13...+15, удень +21...+23.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 8 червня найвища температура вдень була +31,3 у 2011 р., найнижча вночі +4,6 у 1925 р.

В ніч на середу в Україні місцями невеликий дощ, удень помірні короткочасні дощі, грози. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +10... +15, удень +20...+25; у Карпатах уночі +5...+10, удень +14...+19.

У Києві - місцями невеликий, удень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура вночі 13-15°, удень 21-23°.

7 червня станом на 9-ту ранку температура води в Чорному та Азовському морях становила 17-21°, у Дніпрі в межах Києва – 18°.