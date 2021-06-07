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Окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат серед військовослужбовців немає.

Окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом минулої доби, 6 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зокрема, неподалік населеного пункту Піски противник двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів. Поблизу селищ Гнутове та Новотошківське російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Широкине ворог двічі відкривав вогонь у бік наших позицій зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Луганське окупанти вели вогонь з ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед військовослужбовців немає.

Станом на 7 годину ранку, 7 червня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, впродовж дня неділі, 6 червня, на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

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