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Російські окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі

Один український воїн підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Російські окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

"Поблизу населеного пункту Піски ворог обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру. Неподалік Новотошківського російські загарбники вели прицільний вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів немає, констатують у штабі.

Водночас повідомляють, що внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовий отримав бойове травмування. Пораненому надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника - середньої тяжкості.

Нагадаємо, протягом суботи, 5 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі обстрілів зі сторони збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

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