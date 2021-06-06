Їх схопили на "гарячому".

У Києві оперативники затримали зловмисників, які на вулиці Лісківській демонтували платіжний термінал поблизу крамниці.

Про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

“Чоловіки за допомогою інструментів демонтували термінал, завантажили його в автівку, однак втекти з викраденим їм завадили правоохоронці”, – йдеться у повідомленні.

Зі слів начальниці слідчого відділення відділу поліції № 2 Деснянського управління поліції Ірини Сергеєвої, поліцейські оглянули місце події та у ході поверхневого огляду вилучили у спільників речові докази, серед яких набір інструментів та рукавички.

“Ми встановили, що двоє правопорушників підійшли до терміналу, який стояв на вулиці біля магазину. Далі за допомогою заздалегідь підготовленого інструменту вони перерізали замок та перенесли платіжний термінал до автівки, де їх і затримали правоохоронці”, – зазначила вона.

Раніше неодноразово судимих 52-річного уродженця Чернігівщини та 33-річного уродженця Херсонщини затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Фігурантам оголошено про підозру у скоєнні злочину та суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Нагадаємо, торік у Львові таксист і пасажир в на автомобілі Skoda Fabia вкрали платіжний термінал.