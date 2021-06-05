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В одному з оздоровчих таборів в Одеській області отруїлися шестеро дітей

Діти харчувалися в їдальні на території оздоровчого табору, після чого їм стало зле.

В одному з оздоровчих таборів в Одеській області отруїлися шестеро дітей
Фото: скриншот відео

В Одеській області шестеро дітей після харчування в одному з оздоровчих таборів потрапили до лікарні із отруєнням та інтоксикацією.

Про це повідомляє Білгород-Дністровський районний відділ поліції в Одеській області.

“Шестеро дітей віком від 8 до 10 років, що приїхали до селища Сергіївка для участі в футбольних змаганнях, потрапили до лікарні із харчовим отруєнням та інтоксикацією. Попередньо встановлено, що діти харчувалися в їдальні на території закладу, після чого їм стало зле”,- йдеться у повідомленні.

Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

В рамках кримінального провадження, для призначення експертиз, відібрані проби води, їжі та зроблено змиви зі столового  обладнання. 

Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події.

Нагадаємо, напередодні в одному з дитсадків Чернівецької області отруїлися 29 дітей і 2 вихователів.

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