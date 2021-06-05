70-річний рівнянин виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення ізавто,що рухалося у зустрічному напрямку.

Фото: Патрульна поліція Рівненської області Фото з місця події

На автодорозі Київ-Чоп у Рівненській області трапилось ДТП, внаслідок якої загинули троє людей.

Про це повідомляє патрульна поліція Рівненської області.

“Під час патрулювання на автодорозі М-06 (Київ-Чоп) у поле зору екіпажу потрапив автомобіль Seat Inca, водій якого перевищив швидкість. Утім, вимогу про зупинку керманич проігнорував. Патрульні наздогнали його та склали відповідні адмінматеріали. Щойно вони від'їхали від місця оформлення матеріалів, як почули удар позаду і стали очевидцями ДТП цього ж транспортного засобу”, - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що водій автомобіля Seat, 70-річний рівнянин, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення із кросовером Mitsubishi Outlander під керуванням 61-річного жителя міста Кривий Ріг.

Внаслідок ДТП загинуло троє осіб. Розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, 1 червня, на трасі P-57 Олешки - Гола Пристань - Скадовськ біля Херсону сталася масштабна аварія, під час якої постраждали вісім осіб та п'ять автомобілів.