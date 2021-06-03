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На сесії облради в Рівному побилися депутати

Обласні обранці наполягають, щоб департамент охорони здоров’я та цивільного захисту розформували і знову утворили два управління.

На сесії облради в Рівному побилися депутати
Фото: скріншот відео

У Рівному на сесії обласної ради депутати побилися  під час обговорення фінансування нового департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту.

Про це повідомляє "Rivne1".

Обласні обранці наполягають на тому, щоб департамент охорони здоров’я та цивільного захисту розформували і знову утворили два управління - цивільного захисту населення та охорони здоров’я.

У березні відповідне розпорядження підписав голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль. Втім обласна бюджетна комісія відмовилась визнавати розпорядником коштів новий департамент.

На відео чути, як один з депутатів погрожує зірвати сесію, якщо йому не дадуть слово. Однак у сесійній залі був такий галас, що його слова, ймовірно,  ніхто не почув.

Нагадаємо, раніше колишній депутат Верховної ради Олег Барна побився з депутатом від фракції "Слуга народу" Дмитром Соломчуком у прямому ефірі.

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