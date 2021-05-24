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Нардеп Яценко, який повернувся до "Батьківщини", не встав під час виконання гімну України в Уманській міськраді

Крім того, він не надягнув маску на засідання.

Нардеп Яценко, який повернувся до "Батьківщини", не встав під час виконання гімну України в Уманській міськраді
Антон Яценко
Фото: Скріншот відео

Народний депутат Антон Яценко не підвівся з крісла під час виконання гімну України в Уманській міськраді.

Про це повідомив активіст Сергій Стерненко і оприлюднив відповідне відео. На ньому всі депутати, окрім Яценка, стоячи вшановують гімн України, а той незворушно сидить, періодично зазираючи у свій телефон.

Яценку зробили зауваження і закликали встати, однак він зауваження проігнорував. 

Крім того, видно, що на засіданні усі люди  одягнули маски, окрім Яценка.

Нагадаємо, 18 травня  Яценко став членом фракції "Батьківщини".

На виборах 2007 року він був обраний депутатом від БЮТ, але у 2011 році перейшов до фракції Партії регіонів, у складі якої голосував, зокрема, за пакет так званих "диктаторських законів". Таких депутатів-перебіжчиків тоді називали "тушками".

У Раді  2014-2019 років Яценко входив до депутатської групи "Відродження", а у нинішньому скликанні до лютого 2021 року був членом групи "За майбутнє".

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