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Заступник Кличка: комусь політично вигідна зупинка Києва

Микола Поворозник зазначив, що з понад 70 обшуків, проведених у столиці, 53 не стосуються комунальних підприємств та департаментів КМДА

Заступник Кличка: комусь політично вигідна зупинка Києва
Фото: kyivcity.gov.ua

Метою масових обшуків в Києві є дестабілізація ситуації у столиці. Про це заявив на прес-конференції перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Два тижні тривають обшуки і перевірки ключових комунальних підприємств та департаментів КМДА, виїмки та візити до посадових осіб додому, за результатами яких нічого не вилучається. Ще раз повторю: для того, щоб отримати ту чи іншу інформацію, потрібно діяти за законом, а не виламувати двері і дестабілізувати роботу. Такі дії паралізують роботу міста та спрямовані на блокування добудови Подільсько-Воскресенського мосту, будівництва метро на Виноградар, реконструкції колій швидкісного трамваю, ремонту та реконструкції доріг і мостових переходів, будівництва садочків та шкіл, оновлення парків. А головне – можуть поставити під загрозу підготовку до опалювального сезону, зокрема, реконструкцію теплових мереж. Комусь політично вигідно, щоб місто зупинилося, але наслідки відчують усі кияни», – підкреслив Поворозник.

Він наголосив на тому, що з понад 70 обшуків, проведених у столиці, 53 взагалі не стосуються комунальних підприємств та департаментів КМДА.

«Загалом на сьогодні проведено понад 70 обшуків, враховуючи комерційні структури та обшуки вдома у посадовців. Із них 53 – взагалі не стосуються комунальних підприємств та департаментів КМДА», – підкреслив перший заступник голови КМДА.

Він зазначив, що місто системно співпрацює з правоохоронцями.

«За цей період Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА провів 385 аудитів і передав матеріали до правоохоронних органів за 316 об’єктами аудитів. А за інформацією, яку ми отримали від правоохоронців, за всіма кримінальними провадженнями підготовлено всього 52 повідомлення про підозру відповідальним у правопорушеннях особам, за 27 кримінальними провадженнями обвинувальні акти передано до суду», – підсумував Поворозник.

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