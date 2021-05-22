Кличко щодо посади голови КМДА: хтось хотів мати на 100% свою людину

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що погрози звільнення з посади голови КМДА пов’язані з тим, що хтось хоче контролювати мера столиці, а натомість – його контролюють тільки кияни. Про це він заявив в ефірі ток-шоу Савіка Шустера.

«Представники тієї чи іншої політичної сили хотіли 100% мати свою людину на посаді. Але ми маємо на 100% людину, залежну виключно від киян. Люди обирають мера, він відповідальний, і тільки кияни можуть зняти цю людину з цієї посади», - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що атака на столичну владу може нашкодити країні.

«Я розумію, що комусь не подобається, що серце України керується не якоюсь політичною силою, а самостійною людиною, на яку впливати неможливо. Я з вдячністю відношусь до критики. Але коли йде робота на моє знищення, це може допомогти тим, хто хоче розвалити країну», - підсумував Кличко.