Молдова відкриває всі пункти пропуску на кордоні з Україною

У Молдові з 24 травня відновлять роботу всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною і Румунією. Рух буде відновлено і для пасажирського, і для вантажного транспорту.

Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker.

"Залишається нефункціональним єдиний пункт перетину кордону - КПП Липкани-Радівці-Прут, оскільки румунська сторона поки що не відновила його роботу", - зазначили у прикордонній поліції Молдови.

У відомстві нагадали, що з березня 2020 року для запобігання поширенню коронавірусау Молдова призупинила роботу кількох КПП на кордоні з Україною і Румунією. Досі були відкриті лише 33 пункти пропуску з 88.