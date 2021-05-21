Кличко про обшуки: "До ночі шукають документи, які ми самі передали правоохоронцям"

За словами мера, Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснив 385 перевірок з 2015-го року.

Правоохоронці шукають у департаментах КМДА і комунальних підприємства Києва документи, які міська влада вже давно передала їм. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, коментуючи продовження тиску на столичну владу.

«Структурні підрозділи надають всю документацію. Навіть ту, що не стосується проваджень, за якими приходять правоохоронці. Такі масові раптові облави і постановочні акції – маніпуляції для дискредитації міської влади. Спроба дестабілізувати ситуацію в столиці. Бо вже два тижні ключові комунальні підприємства і підрозділи міста не можуть нормально працювати. Оскільки там, зранку до ночі, шукають в основному документи, які ми самі передали правоохоронцям. За фінансовими порушеннями, які виявили ми самі», – наголосив Кличко.

Він звернувся до правоохоронних органів з вимогою надати докладний звіт про статус справ, щодо яких КМДА передавала документи за результатами аудитів з 2015 року.

«Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснив 385 перевірок з 2015-го року. І передав правоохоронцям матеріали за 316-ти об’єктами аудиту. Тому питання: яка ситуація з цими справами? Чому кілька років чекали, а тепер реагують на результати наших перевірок? Тільки руки дійшли чи треба терміново заляпати Кличка і столичну владу?» – підсумував Кличко.

Раніше Віталій Кличко заявив, що згорнути місцеве самоврядування силами правоохоронців не вдасться.