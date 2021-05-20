Зеленський про Кличка: голова мого офісу не бере хабарі, тому ми не конкуренти

Президент Володимир Зеленський заявив, що не вважає мера Києва Віталія Кличка конкурентом на майбутніх президентських виборах.

Про це Зеленський сказав, коментуючи заяву Кличка про те, що центральна влада нібито боїться його президентських амбіцій.

"Він там говорив про якісь амбіції? Я не розумію, навіщо ми про це говоримо. По-перше, ніхто ще не вирішив йти на другий термін. По-друге, його обирала не Україна, обирали кияни. По-третє, є соцопитування, там є відповіді. І по-четверте, мій голова офісу не бере хабарі, тому ми не конкуренти", - сказав Зеленський.

Зеленський сказав, що дуже поважає спортивні заслуги мера Києва, але погано ставиться до людей, якими Кличко себе оточив.

Президент також сказав, що Кличко "неправильно себе поводить": має всю повноту влади в Києві, але постійно просить про якусь допомогу.

"Віталій Кличко мені нічого не зробимв - добре це чи погано - не знаю. Мене нічого не пов'язує з паном мером, окрім одного - це моя вертикаль. Голова КМДА є вертикаллю президента, хоче він цього чи ні... Мені здається справедливим питання, що він хоче від мене. Чому? Тому що він мені постійно пише, дзвонить, записується на прийоми. Але я президент України, у мене питання, не тільки пов'язані зі столицею. Більше того, в столиці є менеджер - це він. Він має монополію влади", - сказав Зеленський.

Він додав, що міг звільнити Кличка з посади голови КМДА ще у 2019 році, але не зробив це на його особисте прохання.

Нагадаємо, що в травні правоохоронні органи почали проводити масовані обшуки у представників столичної влади та на комунальних підприємствах.

Кличко вважає це тиском.