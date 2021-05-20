Зеленський про зустріч з Путіним: "Розпочато розмову між Офісом президента і Росією"

Президент України Володимир Зеленський вважає вирішення питання війни на сході та деокуацію територій пріорітетом, який залишається. Про це він заявив на пресконференції з нагоди другої річниці президентства.

"Ми будемо іти далі в "нормандському форматі"... Я відчуваю підтримку Макрона і Меркель, вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше, вважаю, що вони останнім часом трішки послаблюють свої позиції щодо Росії, що пов'язано з економічною ситуацією і тиском всередині країн бізнесу...", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що все рівно країни підтримують Україну і зараз є узгоджені кластери з Німеччиною і Францією, але нема узгодження з РФ. Він нагадав, що запропонував зустріч з президентом РФ на Донбасі, але Володимир Путін хоче зустріч в Москві.

"Розпочато розмову між Офісом президента і Росією", - сказав він.

Зеленський додав, що вважає паспортизацію на Донбасі великою проблемою, бо в Криму все так і починалося з роздачі російських паспортів.