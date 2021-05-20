Трое на выход. Как парламент увольнял министров
Трое на выход. Как парламент увольнял министров
Уряд спростив процедуру отримання субсидій (оновлено)
Уряд спростив процедуру отримання субсидій (оновлено)
Захисні костюми по 488 гривень, куртка за 10 тисяч доларів. Чим запам’ятається міністр Степанов
Захисні костюми по 488 гривень, куртка за 10 тисяч доларів. Чим запам’ятається міністр Степанов
Дубілет-старший заявив, що перебуває в Ізраїлі і не ховається від слідства
Дубілет-старший заявив, що перебуває в Ізраїлі і не ховається від слідства
Посли ЄС домовилися про відкриття кордонів для вакцинованих
Посли ЄС домовилися про відкриття кордонів для вакцинованих
Український гурт Go_A вийшов у фінал "Євробачення"
Український гурт Go_A вийшов у фінал "Євробачення"
Армія США замовила українські вантажівки КрАЗ
Армія США замовила українські вантажівки КрАЗ
Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Нардеп Аксьонов з "російським паспортом" склав присягу під крики "ганьба!"
Нардеп Аксьонов з "російським паспортом" склав присягу під крики "ганьба!"
ГоловнаПолітика

"Рейтинг": за Зеленського готові проголосувати 30% українців

Чинний президент зберігає найвищий рівень довіри.

"Рейтинг": за Зеленського готові проголосувати 30% українців
Фото: president.gov.ua

Чинний президент Володимир Зеленський зберігає найвищий рейтинг серед українських політиків.

За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке проводили 16-18 травня, якби вибори президента України відбулися найближчим часом, за нього проголосували б 30,2% респондентів (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором).

12,8% респондентів заявили, що підтримали б п'ятого президента Петра Порошенка, 11,9% - проросійського політика Юрія Бойка, 11,1% - колишню прем'єр-міністерку Юлію Тимошенко, 7,6% - колишнього голову СБУ Ігоря Смешка, 5,1% – лідера партії "Наші", колишнього члена Партії регіонів Євгена Мураєва.

Підтримка інших кандидатів нижча 5%.

Якби у другий тур вийшли Зеленський та Порошенко, то 68% серед виборців підтримали б чинного президента, а 32% – проголосували за Порошенка.

У разі виходу до другого туру Зеленського та Тимошенко – 62% на користь чинного президента, 38% – за лідера партії "Батьківщина".

У разі виходу до другого туру Юрія Бойка з главою держави, за Володимира Зеленського віддали б голоси 69% опитаних, за лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" – 31%.

Нагадаємо, за даними опитування "Рейтингу" рік тому, за Зеленського готові були проголосувати 39% українців, за Бойка і Порошенка - по 13%.

В опитуванні взяли участь 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews) - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження - не більш 2,0%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також