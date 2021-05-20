"Рейтинг": за Зеленського готові проголосувати 30% українців

Чинний президент Володимир Зеленський зберігає найвищий рейтинг серед українських політиків.

За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке проводили 16-18 травня, якби вибори президента України відбулися найближчим часом, за нього проголосували б 30,2% респондентів (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором).

12,8% респондентів заявили, що підтримали б п'ятого президента Петра Порошенка, 11,9% - проросійського політика Юрія Бойка, 11,1% - колишню прем'єр-міністерку Юлію Тимошенко, 7,6% - колишнього голову СБУ Ігоря Смешка, 5,1% – лідера партії "Наші", колишнього члена Партії регіонів Євгена Мураєва.

Підтримка інших кандидатів нижча 5%.

Якби у другий тур вийшли Зеленський та Порошенко, то 68% серед виборців підтримали б чинного президента, а 32% – проголосували за Порошенка.

У разі виходу до другого туру Зеленського та Тимошенко – 62% на користь чинного президента, 38% – за лідера партії "Батьківщина".

У разі виходу до другого туру Юрія Бойка з главою держави, за Володимира Зеленського віддали б голоси 69% опитаних, за лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" – 31%.

Нагадаємо, за даними опитування "Рейтингу" рік тому, за Зеленського готові були проголосувати 39% українців, за Бойка і Порошенка - по 13%.

В опитуванні взяли участь 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews) - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження - не більш 2,0%.