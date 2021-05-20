У Конгресі США представлено законопроєкт, який передбачає партнерство з Україною

У Палаті представників Конгресу США було представлено двопартійний законопроєкт "Про безпеку трансатлантичних комунікацій", який серед іншого передбачає партнерство з Україною.

Про це інформує посольство України у Сполучених Штатах.

"Законопроєкт «Про безпеку трансатлантичних комунікацій» (Transatlantic Telecommunications Security Act) передбачає створення коаліції демократичних союзників і партнерів США серед країн Центральної і Східної Європи для протидії глобальним викликам, зокрема, зі сторони Росії та Китаю у сфері телекомунікацій. Законопроєкт також передбачає допомогу таким країнам як Україна, Молдова, Грузія та країнам Західних Балкан у відновленні та посиленні телекомунікаційної інфраструктури та мереж транскордонних комунікацій", - йдеться у повідомленні.

Законопроєкт був представлений на розгляд співголовою Конгресового українського кокусу конгресвумен Марсі Каптур та членом Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США конгресменом Адамом Кінзінгером, співавторами є 22 конгресмени.

Як повідомляли, напередодні Комітет у закордонних справах Палати представників США схвалив законопроєкт, що забороняє США визнавати Крим російським.