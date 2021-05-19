Профільний комітет підтримав призначення Любченка першим віцепрем'єром - міністром економіки

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував призначити Олексія Любченка першим віцепрем'єр-міністром - міністром економіки.

Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Комітет з питань економічної політики рекомендував призначити Олексія Любченка першим віце-прем'єром, міністром економіки... Переконаний, у залі з призначенням питань також не буде", - написав Гетманцев у Telegram-каналі.

Сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про призначення голови Державної податкової служби Олексія Любченка на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра економіки. Призначення може відбутися завтра.

На думку голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, "Любченко на посаді керівника Державної податкової служби збільшив надходження не за рахунок драконівських заходів, ... а за рахунок правильної побудови процесів, адміністрування, податкової відкритості і швидкого втілення тих законодавчих заходів, які ми генерували в Верховній Раді".

Нагадаємо, 18 травня на позачерговому засіданні Верховна Рада звільнила трьох міністрів: міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра економіки Ігоря Петрашка та міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Перші двоє самі подали у відставку, а звільнення Степанова ініціював прем'єр-міністр Денис Шмигаль.